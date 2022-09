Sale sul bus sporco di sangue e semina il panico con un coltellino: passeggeri terrorizzati Il responsabile è un uomo di nazionalità romena di 36 anni, visibilmente ubriaco e ferito per motivi ancora da accertare. In tasca aveva un coltello richiudibile.

A cura di Enrico Tata

Sale su un autobus in viale Marconi. È tutto sporco di sangue e impugna un coltellino. Accade in pieno giorno in viale Marconi, una delle strade più trafficate di Roma con tantissimi negozi. I passeggeri sono terrorizzati. Per fortuna il conducente del mezzo pubblico si accorge immediatamente di quanto sta accadendo, ferma il bus, fa scendere i passeggeri e chiama la polizia. Sul posto arrivano in pochi minuti gli agenti del distretto San Paolo, che riescono a bloccare e identificare l'uomo.

Si tratta di un uomo di nazionalità romena di 36 anni, visibilmente ubriaco e ferito per motivi ancora da accertare. In tasca viene trovato un coltello richiudibile. "L'uomo era fermo alla fermata del pullman e improvvisamente ha preso un coccio di vetro di una bottiglia e ha minacciato le persone presenti. Poi è arrivato l'autobus, è salito sopra e ha tirato fuori il coltellino dalla tasca continuando a minacciare i passeggeri". L'uomo è stato visitato e medicato dagli operatori del 118 per ferite lievi. In seguito è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

