Sale su uno scooter, cade all’indietro e batte la testa: il senzatetto Greg muore nel sonno a Trastevere

È morto per un'incidente il clochard Greg, trovato senza su viale Trastevere a Roma. Una ferita alla testa sul cadavere dell'uomo, rinvenuto nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 ottobre, aveva fatto pensare ad un'aggressione o a una lite finita male. Le indagini della polizia, che hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, hanno, invece, chiarito la dinamica di quello che è stata una caduta accidentale.

La dinamica della morte del senzatetto

Dalle immagini si vede la vittima, 42 anni, di nazionalità polacca, in stato d'ubriachezza che sale su un motorino parcheggiato sulla strada. A causa di un movimento frettoloso e dell'eccessivo alcol in corpo, è caduto all'indietro dal mezzo, sbattendo violentemente la testa. Dopo qualche secondo lo si vede rialzarsi sanguinante. Il 42enne ha quindi raggiunto il suo giaciglio all'altezza del civico 221 di viale Trastevere. Qui si è accasciato ed è poi morto.

Senzatetto di 42 anni morto a Trastevere: non c'è stata aggressione

Il corpo è stato trovato da un passante. Inizialmente ha pensato che il clochard stesse solo dormendo, ma poi ha visto il sangue e ha allertato i soccorsi. Non si è verificata un aggressione che il sangue sulle mani e la ferita alla testa potevano suggerire. Un'ipotesi che non era stata esclusa dal medico legale come dagli agenti della polizia e dai soccorritori del 118 che ne avevano constatato il decesso. Scartata da subito l'eventualità di una rapina: l'uomo aveva il cellulare e un po' di soldi nelle tasche.

Se la morte sia stata causata dal dissanguamento o da un torte trauma cranico potrà essere stabilito solo dall'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore. Greg, così si faceva chiamare, era un volto noto agli abitanti della zona fra Trastevere e Monteverde Nuovo. A suo carico aveva qualche reato contro il patrimonio, ma negli ultimi tempi viveva vendendo libri usati.