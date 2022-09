Sale a bordo del tram armato di coltello e minaccia i passeggeri I carabinieri hanno denunciato un uomo, che ha minacciato con un coltello da cucina i passeggeri a bordo di un tram in transito a Piazza Vittorio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È salito a bordo di un tram armato di coltello e ha minacciato i passeggeri all'Esquilino. I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno denunciato un uomo romano di cinquantacinque anni, per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì scorso 2 settembre, quando l'uomo era a bordo di una vettura che passava a Piazza Vittorio. Secondo quanto ricostruito dai militari ha estratto un coltello da cucina dalla borsa e ha iniziato a muoverlo davanti ai passeggeri. Le persone che stavano viaggiando a bordo del tram si sono spaventate, il conducente del mezzo, capendo che qualcosa non andava, si è fermato e ha aperto le porte per farli scendere. La scena non è passata inosservata ai militari, che si trovavano in zona, impegnati nei quotidiani controlli sul territorio. I passeggeri hanno raccontato loro quanto appena successo e i militari si sono messi sulle tracce dell'uomo. Lo hanno individuato e bloccato poco dopo, nella borsa aveva ancora il coltello che aveva impugnato sul tram, seminando il panico.

I precedenti

Quello dello scorso venerdì a Piazza Vittorio non è il primo episodio del genere, ma sono diversi quelli avvenuti a bordo dei mezzi pubblici, per strada oppure nei pressi delle stazioni di treno e metropolitane. A luglio un quarantunenne di origini russe ha minacciato i passeggeri con un coltello a serramanico a bordo di un autobus, che percorreva la via Gianicolense. I poliziotti sono intervenuti su richiesta dell'autista e lo hanno arrestato. A dicembre scorso stavolta alla stazione Termini i poliziotti hanno arrestato un trentaseienne che minacciava i passanti brandendo un coltello. Gli agenti in breve tempo, dopo aver sgomberato la zona e aver messo in sicurezza le persone, lo hanno disarmato e arrestato in Piazza dei Cinquecento per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma.