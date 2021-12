Paura alla Stazione Termini di Roma, uomo armato di coltello minaccia i passanti: arrestato Un uomo di 36 anni è stato arrestato oggi a Roma dopo aver minacciato i passanti fuori dalla Stazione Termini con un coltello. Gli agenti di polizia sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo. Nessuno è rimasto ferito.

Momenti di paura alla Stazione Termini di Roma dove nel pomeriggio di oggi, sabato 4 dicembre, un uomo armato di coltello ha minacciato i passanti e chiunque abbia provato ad avvicinarlo. Il cittadino, risultato essere un 36enne di origini nigeriane, è stato bloccato qualche minuto dopo dalla polizia in seguito ad un tentativo di fuga. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Uomo minaccia i passanti con un coltello: panico a Termini

Secondo quanto ricostruito, il 36enne ha dato in escandescenza per motivi ancora da accertare brandendo il coltello in mano e puntandolo contro i pendolari e i turisti che passavano di lì. Scattato subito l'allarme, la zona immediatamente limitrofa a quella in cui si trovava l'uomo è stata sgomberata, con passeggeri dei treni e cittadini che hanno trovato rifugio all'interno della stazione e alle banchine dei pullman, mentre alcune volanti della polizia presenti in zona per controllare il territorio sono intervenute per annullare la minaccia.

Arrestato dopo un tentativo di fuga, è accusato di minaccia aggravata

Trovatosi davanti un ampio numero di agenti, il 36enne ha cominciato a urlare rifiutandosi di gettare il coltello, muovendolo con fare minaccioso anche in direzione dei poliziotti. Questi hanno cercato di approcciarlo frontalmente: a quel punto il 36enne ha provato a scappare ma è stato raggiunto qualche metro più avanti, in piazza dei Cinquecento, ed è stato disarmato. Gli agenti hanno poi provveduto a mettergli le manette ai polsi. Il 36enne deve rispondere delle accuse di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma.