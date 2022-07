Terrorizza passeggeri di un autobus Atac agitando un coltello: l’autista si ferma e lo fa arrestare Un autista ha chiesto aiuto ad una volante della polizia mentre a bordo dell’autobus un uomo minacciava i passeggeri con un coltello, poi si è fermato per permettere l’arresto.

A cura di Beatrice Tominic

È successo a bordo di uno degli autobus in circolazione a Roma: un uomo armato di coltello a serramanico ha terrorizzato viaggiatori e viaggiatrici sul mezzo Atac mentre stava percorrendo la via Gianicolense all'altezza della stazione Trastevere. Dopo essersi accorto di quanto stava accadendo, l'autista dell'autobus ha individuato una volante della polizia lungo la strada e ha attirato la sua attenzione per chiedere un intervento: i poliziotti hanno scortato il mezzo che presto si è fermato. L'uomo armato ha cercato di confondersi in mezzo ai passeggeri quando è stato intercettato e arrestato: come si legge ne il Messaggero, si tratta di un 41enne di origini russe, ma non si sa ancora cosa lo abbia spinto a compiere un simile gesto.

L'aggressione sull'autobus

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe estratto l'arma poco dopo essere salito sul mezzo, terrorizzando le persone a bordo. È in questo momento che l'autista, essendosi accorto della situazione, avrebbe cercato di allertare la polizia, attirando l'attenzione di una volante che stava percorrendo la stessa strada: gli agenti avrebbero risposto suggerendogli di accostare. Una volta fermato, l'autista ha aperto tutte le porte del mezzo per consentire alle persone di scendere e allontanarsi.

L'identificazione e l'arresto

Nonostante il tentativo di confondersi fra le persone che stavano scendendo dal mezzo, il 41enne è stato facilmente intercettato: sono stati proprio alcuni passeggeri a bloccarlo per non lasciarlo scappare. L'uomo ha poi tentato la fuga non appena individuati i poliziotti, ma senza riuscirci. Il 41enne è stato nuovamente bloccato, stavolta arrestato e poi portato in carcere dove è in attesa del processo per direttissima, accusato di porto abusivo d'armi e resistenza a pubblico ufficiale.