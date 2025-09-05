Sagre e festival a Roma e nel Lazio nel weekend del 6 e 7 settembre 2025: i migliori eventi in programma

L'estate si avvia alla conclusione e con lei il periodo di feste ed eventi a Roma e nei dintorni della città. Se siete rientrati al lavoro e non vedete l'ora di trovare un nuovo svago nel fine settimana per tornare ad assaporare di nuovo le vacanze, l'idea giusta può essere quella di partecipare a sagre e festival. Molti gli eventi previsti a Roma e nel Lazio per questo fine settimana, uno degli ultimi prima che questa estate giunga al termine.

A Velletri la Sagra della Trippa alla Romana e delle Fettuccine alla Velletrana

Appuntamento a pochi passi dalla capitale in questo fine settimana. A Velletri, come ogni anno, torna la tradizionale Sagra della Trippa alla Romana e delle fettuccine alla Velletrana, da giovedì 4 a domenica 7 settembre 2025 nell'Area Parcheggio Ex Amore – Via Artemisia Mammucari.

Oltre agli stand gastronomici, quattro giorni di degustazione di vini dalle cantine dei Castelli Romani. L'appuntamento è tutti i giorni del weekend, a partire dalle 18.30 per eventi con musica dal vivo, balli e soprattutto gustare le pietanze del territorio.

Sagra del Fungo Porcino a Colle di Fuori

Restiamo nella zona dei Castelli Romani, nel territorio di Rocca Priora, a Colli di Fuori dove, anche questo fine settimana, è attesa la Sagra del Fungo Porcino giunta alla sua trentunesima edizione. L'evento è atteso per i primi due weekend do settembre, dal 5 al 7 e dal 12 al 14, con stand aperti sia a pranzo, a partire dalle ore 12 che a cena, dalle 18.

La locandina della Sagra a Colle di Fuori.

Moltissimi gli appuntamenti dalle mostre fotografiche ai concerti, dagli stand di artigianato ai torneo di burraco e freccette, alle passeggiate nel bosco. Intrattenimento e divertimento per grandi e piccini.

La sagra della Salsiccia a Borgo San Martino

Tre giorni per la quarantacinquesima Sagra della Salsiccia a Borgo San Martino, a Cerveteri. L'evento al via venerdì 5 settembre e con termine domenica 7 settembre 2025, prevede un programma fitto di eventi, a partire dai concerti dell'Orchestra Spettacolo Leo Baracca.

Canti e balli di gruppo, animazione per i più piccini e un'atmosfera da festa vera a cui si aggiungono, ovviamente, stand gastronomici con le salsicce locali e mercatini artigianali. L'appuntamento, ogni giorno, è a partire dalle 18.

La Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti

A questi eventi si aggiunge anche un appuntamento globale: si tratta della Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti che, iniziata il 29 agosto 2025, termina la prossima domenica, 7 settembre 2025. Volti noti calcheranno il palco con concerti per grandi e piccini: dopo Mr Rain e Sarah Toscano, a chiudere l'evento saranno i The Kolors.

Un appuntamento che coinvolge delegazioni di tutto il mondo con convegni, mostra dei peperoncini, spazi espositivi, cooking experience e, naturalmente, stand fieristici per le piazze e le vie del centro a Rieti.

Anche Lariano celebra i funghi porcini: l'appuntamento dopo il weekend

Per chi non si vuole arrendere alla fine del weekend, invece, l'appuntamento è a Lariano, per celebrare ancora una volta i funghi porcini. Dal 10 al 21 settembre, presso lo spazio di via Napoli 201 a Lariano, si tiene la trentatreesima edizione della Festa del Fungo Porcino e Fiera e Mostra Mercato di Lariano. Previsti eventi musicali, sport, convegni e naturalmente stand gastronomici con pietanze e alimenti tipici della stagione autunnale in arrivo.