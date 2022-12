Sabato i funerali di Francesca Colacicchi, la 26enne morta nell’incidente in via Casilina Si terranno sabato ad Anagni i funerali di Francesca Colacicchi, la 26enne morta nella notte di lunedì in un incidente su via Casalina.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno sabato 3 dicembre i funerali di Francesca Colacicchi, la 26enne di Anagni morta lo scorso fine settimana in un incidente avvenuto su via Casilina. Le esequie si terranno alle 14.30 nella cattedrale di Santa Maria Annunciata, dove sono attese tantissime persone oltre ai parenti e agli amici della ragazza.

"Quando succedono tragedie come quella di Francesca Colacicchi, una giovane vita spezzata da un tragico incidente, il silenzio è forse ciò che di più assordante ci sia ed ogni parola, persino quella detta con più affetto, può suonare vana – le parole del sindaco di Anagni, Daniele Natalia – Io conosco i genitori di Francesca, tutta la sua famiglia, sento in me un profondo dolore ed una tristezza sorda da ieri mattina, da quando ho appreso dell’incidente. Non si può morire a 26 anni, sono assurde tragedie che non dovrebbero mai capitare".

Francesca Colacicchi è morta nella notte di lunedì 26 novembre in via Casilina, allo svincolo con l'ex Winchester, un incrocio molto pericoloso di cui varie volte in passato ne è stata segnalata la pericolosità. La giovane si stava immettendo sulla strada regionale quando una macchina che viaggiava in direzione Roma l'ha centrata in pieno, uccidendola sul colpo. Sul posto sono arrivati immediatamente carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118, che però non hanno potuto fare nulla per la giovane. L'hanno estratta dalle lamiere dell'auto e hanno constatato il decesso, trasferendo poi la salma all'obitorio per l'esame da parte del medico legale.

I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine per ulteriori accertamenti.