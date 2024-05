video suggerito

Rubava la corrente elettrica alla nipote con un allaccio abusivo: nonna 82enne denunciata per furto Una nonna di 82 anni è stata incastrata dalle telecamere per un allaccio abusivo al contatore dell’energia elettrica a casa della nipote. È stata denunciata per furto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Rubava l'energia elettrica alla nipote dopo un allaccio abusivo al contatore in una residenza di via Casilina Sud, al confine con il comune di Frosinone. Una nonna di 82 anni è stata denunciata per furto dopo essere stata incastrata dalle telecamere: aveva collegato con un filo elettrico il suo contatore di energia elettrica a quello intestato invece alla giovane nipote, di trent'anni, che aveva lasciato casa da un anno per motivi di lavoro. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Ferentino che hanno ricevuto la denuncia.

L'allaccio abusivo e le bollette lievitate

I fatti sono accaduti nell'arco di un intero anno e hanno avuto inizio con l'annuncio della vendita della casa della nipote trentenne. La giovane aveva iniziato a frequentare l'abitazione molto raramente, convinta così di pagare solo le quote provenienti dai costi fissi delle utenze. Invece il costo dei consumi aumentava sempre di più bolletta dopo bolletta fino ad arrivare ad una spesa di circa 3000 euro in un anno.

Il contatore della nonna aveva l'interruttore abbassato ma era stato collegato con un filo elettrico al dispositivo collocato nello stesso insieme residenziale. L'anziana così usava l'energia elettrica di un altro impianto senza pagare: l'erogazione infatti finiva direttamente nell'appartamento della signora.

L'esame della sorveglianza

Le registrazioni delle telecamere del complesso residenziale sono state fondamentali per capire chi prendeva abusivamente l'energia elettrica della trentenne. Dall'esame di una telecamera, infatti, gli investigatori hanno visto la nonna armeggiare vicino ai contatori. Nonostante la prova, l'ottantaduenne di via Casilina non si è data mai per vinta e ha negato sempre tutto, fin dall'inizio della vicenda.

Secondo una sua prima versione dei fatti c'erano due operai ad armeggiare davanti ai contatori per normali attività di manutenzione. Poi, una volta davanti alla realtà dei fatti, ha provato a ribaltare la situazione affermando che, nel caso, era la nipote che le rubava regolarmente la corrente, una fattispecie poi smentita dai fatti. L'anziana ora dovrà rispondere alle autorità competenti di furto.