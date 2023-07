Rubano l’auto di Christian De Sica mentre è a teatro, ritrovata in poche ore Il noto attore la sera di martedì 18 luglio si trovava a vedere uno spettacolo al teatro di Tor Bella Monaca. All’uscita la pessima sorpresa: la sua Abarth 500 era stata rubata. La macchina è stata poi ritrovata poco distante dagli agenti di Roma Capitale.

A cura di Teresa Fallavollita

Si era recato a Tor Bella Monaca per godersi uno spettacolo su una delle coppie comiche più famose della storia – Stan Laurel e Oliver Hardy, conosciuti dai più semplicemente come “Stanlio e Ollio” – in compagnia di amici, quando all’uscita dal teatro lo aspettava una pessima sorpresa: la macchina non era più parcheggiata al suo posto. Questa la disavventura che il noto attore romano Christian De Sica, secondo quanto riferito da Il Corriere della Città, ha vissuto nella serata di martedì 18 luglio. Si tratta però di un racconto a lieto fine: l’auto è stata infatti ritrovata il giorno seguente dagli agenti della Polizia di Roma Capitale e subito riconsegnata al legittimo proprietario.

De Sica non ha mai nascosto la sua passione per i motori. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport dell'aprile 2022, aveva elogiato proprio la macchina in questione: "Le auto per me sono delle grandi sculture: quella che uso tutti i giorni è una 500 Abarth ‘truccata': nera e incazzata".

Il furto e il rapido ritrovamento

Martedì 18 luglio al teatro Tor Bella Monaca è andato in scena lo spettacolo “Stanlio e Ollio, amici fino all’ultima risata”, nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo. Tra il pubblico, uno spettatore d’eccezione: Christian De Sica. Lontano dai riflettori, il celebre comico romano stava passando una tranquilla serata tra amici quando a fine spettacolo si è accorto che la sua auto, una Abarth 500, era stata rubata. L’attore ha allora immediatamente allertato le forze dell’ordine: la mattina seguente la Polizia di Roma Capitale, grazie all’intervento degli agenti del VI Gruppo Torri, ha minuziosamente perlustrato palmo a palmo tutta la zona circostante, fino al rapido ritrovamento. Secondo quanto riferito nel comunicato della Polizia Locale, l’auto di De Sica si trovava poco distante, nei parcheggi sotterranei delle case di edilizia residenziale pubblica situate in Largo Ferruccio Mengaroni.

La vicenda si è conclusa in poche ore e senza apparenti conseguenze: il mezzo si trova in buone condizioni ed è praticamente intatto, tranne alcuni graffi sulla fiancata e dei segni riconducibili allo scasso.Gli agenti continuano le indagini per risalire all’autore del furto.