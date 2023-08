Rubano la collana a una donna e scappano tra i portici di piazza Vittorio: arrestati due minorenni La rapina è avvenuta lo scorso 26 luglio: i due giovani, di 16 e 17 anni, hanno strappato una collana dal valore di mille euro dal collo di una donna che si trovava sotto ai portici di piazza Vittorio Emanuele e si sono dati alla fuga. Rintracciati dagli agenti, si trovano ora nel centro di prima accoglienza.

A cura di Teresa Fallavollita

Stava passando una calda serata estiva con alcuni amici chiacchierando sotto ai portici di piazza Vittorio Emanuele quando è stata improvvisamente rapinata. Una volta afferrato il bottino, una collana dal valore di mille euro che la donna aveva al collo, i due scippatori si sono dati alla fuga. Gli agenti, che si trovavano poco distante, sono riusciti a rintracciarli: il primo la sera stessa, il giorno seguente l’altro. I due – entrambi cittadini del Marocco con meno di 18 anni – si trovano ora in un centro di prima accoglienza a Roma, a disposizione del Tribunale per i minorenni.

L’accaduto

I fatti sono avvenuti lo scorso mercoledì, 26 luglio, in piazza Vittorio Emanuele, non distante dalla stazione di Roma Termini. Un gruppo di quattro persone si trovava a chiacchierare sotto ai portici presenti ai lati della piazza quando si sono avvicinati due ragazzi, entrambi minorenni. Uno dei due ha “puntato” una donna della comitiva e, con un gesto fulmineo, le ha strappato la collana che portava al collo. Un bottino da almeno mille euro: i due sono immediatamente scappati e hanno fatto perdere le loro tracce tra i portici.

Ma il tentativo di fuga ha avuto vita breve: alcuni agenti avevano assistito alla scena e si sono subito messi sulle tracce della coppia di ladri, riuscendo in poco tempo a identificare uno dei due ragazzi, di 16 anni. Solo la sera successiva, il 27 luglio, durante un controllo di routine per strada, i carabinieri hanno rintracciato anche il secondo autore della rapina: il 17enne è stato riconosciuto dalla proprietaria della collana, sentita come testimone. Entrambi gli indagati, dopo il fotosegnalamento, sono stati portati nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli (Roma) a disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni.