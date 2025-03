video suggerito

Rubano la caldaia ad una nonna di 95 anni disabile rimasta al freddo, ma si pentono e gliela riportano Dei ladri “gentili” hanno riportato una caldaia rubata ad una nonna di 95 anni disabile a Cerveteri. Si indaga per cercare di risalire alla banda dedita al furto di caldaie. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno rubato la caldaia ad una nonna di ben novantacinque anni e disabile, ma ci hanno ripensato e dopo qualche ora gliel'hanno riportata, forse consapevoli del fatto che senza, sarebbe rimasta al freddo, senza acqua calda, né gas. La storia a lieto fine dei ladri "gentili" è avvenuta in un'abitazione del Comune di Cerveteri, sul litorale della provincia Nord di Roma nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo. I famigliari della donna anziana hanno ritrovato la caldaia davanti alla porta di casa e hanno rettificato la denuncia.

La nonna rimasta senza riscaldamento, acqua e gas

Secondo quanto ricostruito finora dei ladri hanno portato via la caldaia dall'abitazione della nonna. Una notizia che ha indignato i famigliari e la comunità del centro vicino Roma, perché appunto la donna vivendo da sola era rimasta senza riscaldamenti, acqua calda e gas. I famigliari si sono rivolti ai carabinieri e hanno sporto denuncia, raccontando l'accaduto e sono partiti gli accertamenti.

I ladri hanno riportato la caldaia alla nonna

Ma la caldaia è stata ritrovata davanti alla porta di casa. Così i famigliari, sorpresi per l'accaduto, hanno rettificato la denuncia. Se i ladri siano stati colti dal senso di colpa o si siano sentiti braccati non lo sapremo mai, ma la storia triste ha avuto un lieto epilogo e il gesto è stato comunque apprezzato.

I militari indagano coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia per capire se dietro all'episodio ci sia una banda dedita al furto di caldaie in quanto non sarebbe la prima volta che in zona vengono rubate.