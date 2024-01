Rubano il gasolio dai mezzi aziendali: sequestro del conto corrente per 26 dipendenti Ama Lo ha deciso nei giorni scorsi il gip del Tribunale di Roma, che ha accolto la richiesta dei pm. L’accusa nei confronti di 56 dipendenti è di peculato. È stato disposto il sequestro dei conti correnti soltanto per coloro che avrebbero rubato più di 800 euro di carburante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Cinquantasei dipendenti di Ama sono indagati per aver rubato il gasolio dai mezzi aziendali e per 26 di loro è scattato il sequestro preventivo dei conti correnti. Lo ha deciso nei giorni scorsi il gip del Tribunale di Roma, che ha accolto la richiesta dei pm. L'accusa nei confronti dei dipendenti è di peculato.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, il sequestro preventivo è stato autorizzato in caso di furti superiori agli 800 euro. Dai conti correnti sono state bloccate le cifre equivalenti alle somme sottratte. Secondo quanto ricostruito dal pm Carlo Villani, titolare dell'inchiesta, i furti di carburante sono stati ripetuti nel tempo e avvenivano anche a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro su veicoli Ama non funzionanti. Per gli inquirenti sarebbe stato rubato carburante per circa 120mila euro complessivi negli anni che vanno dal 2017 al 2020.

I pm hanno evidenziato come la benzina venisse sottratta con il cosiddetto metodo del risucchio. Un tubo di gomma veniva inserito nel serbatoio del mezzo, veniva succhiato e poi il gasolio veniva messo poi all'interno di taniche. Probabilmente, poi, il carburante veniva rivenduto o veniva utilizzato dai dipendenti per fare il pieno alle loro auto.

"Da qualche anno i controlli si sono fatti stringenti, ma prima era semplice rubare la benzina per chi guidava i mezzi e si riforniva all’interno: nessuno, a partire dai responsabili delle rimesse, verificava la corrispondenza tra i chilometri effettuati e la benzina consumata in strada", aveva raccontato lo scorso anno un dipendente Ama, frasi riportate dal Corriere della Sera.