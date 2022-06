Rubano due ambulanze alla Croce Rossa di Valmontone: “Una usata per un furto” Nel comune di Valmontone stanotte sono state rubate due ambulanze della Croce Rossa Italiana, una delle quali è stata utilizzata per mettere a segno un altro colpo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo la scorsa notte, fra la giornata di domenica 5 giugno e lunedì 6: due ambulanze appartenenti al Comitato della Croce Rossa Italiana di Valmontone sono state derubate. A renderlo noto sono stati proprio i volontari dell'associazione che sono stati avvertiti del furto dagli agenti delle forze dell'ordine. Ma non finisce qui: una dei due veicoli è stato utilizzato dai ladri per effettuare un altro colpo e, adesso che i malviventi l'hanno riportato nel parcheggio, appare anche alla vista gravemente danneggiato.

Il secondo furto

A riferire del furto avvenuto proprio utilizzando uno dei mezzi già rubati, è stato Patrizio Fanfoni, il presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Valmontone: "Con una delle due ambulanze rubate è stato portato a termine anche un furto – ha dichiarato – Poi i ladri l’hanno riportata nel parcheggio gravemente danneggiata e hanno rubato l’altro mezzo, entrando anche nella sede e rubando una sedia a rotelle elettrica."

Il danno alla Croce Rossa Italiana e alla comunità

Quella che si è svolto stanotte è una vicenda che ha provocato sgomento all'interno di tutta la comunità cittadina di Valmontone, che si trova a sud est della città di Roma e dista dalla capitale circa una quarantina di chilometri. "Si tratta di un episodio gravissimo che ci lascia sconcertati oltre che ci danneggia perché adesso non disponiamo più di un’ambulanza – ha continuato Fanfoni all'Agenzia Dire – Episodi come questo che colpiscono la Croce Rossa danneggiano tutta la comunità sul territorio. Ci auguriamo che presto gli autori del furto vengano individuati e che ci sia la possibilità di rientrare in possesso dei mezzi che ci sono stati sottratti."