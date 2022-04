Rubano camper ad una coppia di turisti, ma dentro ci sono 2 gattini: l’appello per ritrovarli Ieri, verso le 13, è stato rubato un camper nella zona di Torre Maura. A bordo del veicolo c’erano anche la cagnolina Nora, ritrovata nella notte e due gattini, Piccolo e Kitas.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagine Facebook "ENPA sezione di Roma"

È successo nella giornata di ieri, venerdì 8 aprile: una coppia di turisti in vacanza a Roma è stata derubata del proprio camper, un Mc Louis Nevis 873. Il furto è avvenuto verso le ore 13, mentre il mezzo si trovava parcheggiato fra le zone di Torre Maura e Torre Angela, nel quadrante a sud est della capitale. Il veicolo, nello specifico, era parcheggiato in via dei Piovanelli, poco distante dal campo del Virtus Club di Torre Maura: i due hanno immediatamente sporto denuncia.

Rubato il mezzo, però, i ladri non si sono accorti che a bordo c'erano anche i tre animali di compagnia della coppia, come fa sapere in un appello pubblicato su Facebook la sezione romana di Enpa: una cagnolina di nome Nora, ritrovata questa notte e due gattini, Kitas e Piccolo. Adesso la coppia, che resta alla ricerca del camper, ma soprattutto dei suoi amici a quattro zampe, alloggia in un bed&breakfast.

La cagnolina Nora ritrovata nella notte

La cagnolina della coppia, Nora è una meticcia di colore nero priva di chip: fortunatamente, lei è stata la prima ad essere ritrovata. La cagnolina, come è stato annunciato stamattina nella nota di Enpa, è stata recuperata e portata a Muratella, dopo essere stata ritrovata proprio in via Piovanelli. Per lei, però, si è reso necessario trovare una nuova sistemazione perché non può stare nel bed&breakfast in cui stanno alloggiando i suoi padroncini dopo il furto del camper.

Alla ricerca dei gattini Kitas e Piccolo

Nessuna nuova notizia, invece, da Kitas e Piccolo, i due gattini della coppia che non sono ancora stati ritrovati. Come si vede nelle foto, i due felini vivevano a proprio agio a bordo del veicolo, incastrandosi negli angoli del camper, sul letto o restando, come vedette, sul cruscotto del mezzo. I due animali, un gattino completamente di colore bianco e uno bianco, grigio e marrone, potrebbero trovarsi ancora sul camper oppure essere stati liberati una volta che i ladri si sono accorti della loro presenza.