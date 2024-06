Ruba un’auto a un’anziana, lei cerca di fermarlo e viene investita: arrestato 44enne

video suggerito

Un uomo di quarantaquattro anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Cecchignola per aver rapinato un'anziana il 27 dicembre 2022. La donna, che all'epoca dei fatti aveva 62 anni, era anche finita in ospedale perché l'uomo l'aveva investita: fortunatamente non aveva riportato lesioni gravi e non è mai stata in pericolo di vita, anche se lo spavento per quanto accaduto è stato molto forte.

Come detto, i fatti risalgono al 27 dicembre 2022 in via Ignazio Silone al Laurentino. La signora era andata a buttare la spazzatura con la macchina, dalla quale era scesa lasciando il motore acceso e le chiavi inserite. Doveva essere una cosa di pochi secondi, un gesto veloce per poi risalire in auto e andare via. E invece, proprio in quel breve lasso di tempo, un uomo è entrato nella macchina per portargliela via. La signora si è parata davanti al mezzo per impedirgli di scappare, ma l'uomo ha spinto il piede sull'acceleratore ed è partito lo stesso, investendola. La donna, caduta a terra, ha chiamato immediatamente il 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri e del 118.

Quando i militari sono arrivati sul posto, il rapinatore era già fuggito. La 62enne è stata portata in ambulanza all'ospedale San Camillo, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per trovare l'uomo e l'auto. La macchina è stata trovata poi in via Francesco Lanza, zona Ostiense, ed è stata sequestrata per gli accertamenti del caso. Dai rilievi eseguiti sulla vettura e dalle immagini di sorveglianza presenti nella zona, è stato possibile risalire al 44enne. All'uomo, che già si trovava in carcere per altri reati, è stata notificato dai militari il nuovo provvedimento. L'accusa per lui, è di rapina.