Ruba le biciclette a tre ragazzi, aggredisce gli agenti e scappa: fermato un 29enne Tre ragazzi lo hanno indicato come ladro delle loro biciclette. Un 29enne ha aggredito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti per fermarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe rubato le biciclette a tre ragazzi, dato un falso nome e cognome agli agenti, per poi scappare. La polizia locale di Roma Capitale ha fermato e denunciato un uomo di ventinove anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto, lesioni a pubblico ufficiale e false generalità. L'episodio è avvenuto a in zona Tor Bella Monaca a Roma, secondo quanto ricostruito tre ragazzi si erano rivolti ai vigili urbani spiegando di aver visto un uomo rubare le loro biciclette.

Aggredisce gli agenti con calci e pugni

I giovani hanno descritto e riconosciuto il presunto ladro: era seduto su una panchina del Parco della Pace. A raggiungerlo è stata una pattuglia del VI Gruppo Torri. Gli agenti gli hanno chiesto i documenti, lui ha risposto con nome e cognome falsi, per poi alzarsi e allontanarsi a piedi. I vigili hanno fatto un rapido controllo sul posto dal quale è emerso subito che l'uomo aveva mentito. Lo hanno raggiunto ma alla loro vista il ventinovenne ha cercato di scappare, aggredendo gli agenti con calci e pugni, ma lo hanno fermato.

Il 29enne fermato e denunciato

Al termine delle procedure di identificazione e delle verifiche della regolarità sul territorio nazionale, dai rilievi foto dattiloscopici è emerso la vera identità della persona fermata, a carico della quale sono risultate denunce per furto aggravato e tentato omicidio. L’uomo appunto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto, lesioni a pubblico ufficiale e false generalità. Era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi nei confronti di alcuni operatori della Polizia di Stato, pochi mesi fa, sempre a Tor Bella Monaca.