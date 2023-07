Ruba il guadagno di un forno dell’Esquilino: ladro filmato con le mani nella cassa Il video, datato 28 luglio, mostra un uomo entrare nel negozio in quel momento incustodito e svuotare la cassa: prima le banconote, poi tutte le monete. Il furto è avvenuto in via Emanuele Filiberto, al “Fornaio di Corazza Daniele”.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook.

Si avvicina e con estrema delicatezza gira la chiave. Il cassetto si apre e, sporgendosi, l’uomo tira fuori tutto l’incasso: prima le banconote da 20 euro, poi da 10 e dopo anche quelle da 5 (ne lascerà solo una). Non contento, alla fine estrae direttamente l’intero scompartimento delle monete, infilando tutto in un borsello nero che tiene ai suoi piedi. Nello sportello restano 5 simbolici euro e gli scontrini, il resto del guadagno della mattinata scompare con l’uomo. Il tutto avviene nel giro di un minuto, come la durata del video dimostra: infatti, il ladro è stato immortalato dalla telecamera di sicurezza presente proprio sopra alla cassa e il filmato diffuso sui social dallo stesso derubato.

È necessario fare un passo indietro: il furto è avvenuto venerdì 28 luglio, alle ore 15, nei locali del “Fornaio di Corazza Daniele” in via Emanuele Filiberto (quartiere Esquilino). Il fornaio, da cui il negozio prende il nome, si era momentaneamente recato nel retro del laboratorio per cambiarsi quando il ladro è sgusciato dentro per poi scappare poco dopo con l’incasso.

Di certo Corazza non poteva immaginare che qualcuno si sarebbe intrufolato nel locale in un momento di disattenzione: la serranda era abbassata, anche se non fino a terra, e il ladro è strisciato nei 30 centimetri di spazio lasciati scoperti. È stato lo stesso proprietario, incredulo, a postare il video (con la faccia oscurata) sulla sua pagina Facebook, accompagnato dalla didascalia: “Venerdì scorso, durante la pausa pranzo, nonostante fossi dietro al laboratorio, un tizio è entrato e si è portato via una parte dell'incasso della mattinata”.

Quello che il fornaio forse non si aspettava è la reazione degli utenti del social: oltre ai numerosi commenti che esprimono solidarietà, infatti, l’uomo si è paradossalmente ritrovato a dover spiegare perché avesse lasciato la chiave infilata nella cassa. “Ma non lasciare la chiave attaccata mai”, scrive una signora. “La chiave è stata lasciata là e purtroppo chi ha visto o chi ha studiato quest'intervallo di tempo ne ha approfittato”, le risponde un’altra. A quel punto l’intervento della moglie del fornaio: “È vero, è stato un attimo di distrazione, purtroppo capita quando si sta lavorando dalle 4 del mattino di avere i riflessi non prontissimi”, si giustifica. E ancora, in risposta a chi li biasimava per non aver chiuso bene il locale: “Purtroppo, facendo molto caldo, lasciamo la serranda con uno spiraglio, circa 30 cm, e il ladro è strisciato sotto. Ha approfittato del fatto che mio marito si fosse andato a cambiare nel retro del laboratorio”. Comunque, la maggioranza delle persone ha espresso vicinanza e comprensione, ricordando loro (come se servisse): “Voi non c’entrate niente! Chi ruba é il ladro, punto e basta!”.