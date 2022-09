Ruba gasolio dal tir aspirandolo con la bocca, 44enne lo beve e finisce in ospedale L’uomo faceva parte di una banda di ladri che poi rivendeva il gasolio a metà prezzo rispetto alle pompe di benzina. I militari stanno indagando anche sui clienti.

A cura di Natascia Grbic

Tre uomini sono stati arrestati per aver rubato centinaia di di gasolio da camion e tir nella zona del cimitero industriale di Terni e in quella industriale di Maratta. Le indagini , cominciate ad agosto, si sono concluse proprio nei giorni scorsi, quando la banda è stata colta sul fatto mentre stava andando ad asportare il gasolio da un camion. Bloccati dai carabinieri, i tre uomini – tutti con precedenti penali – sono stati arrestati.

Erano mesi che i carabinieri cercavano i tre. Da tempo nella zona di Terni gli autotrasportatori lamentavano continui furti di carburante, con danni anche di centinaia di euro. La tecnica era sempre la stessa: i tre aspiravano il gasolio a bocca tramite un tubo di gomma, e poi lo portavano via con delle taniche. In uno di questi episodi, quello che è ritenuto il capo della banda per sbaglio ha bevuto il gasolio, e per questo è stato ricoverato all'ospedale di Terni per una grave intossicazione.

Proprio per questi passi falsi e per la presenza di vari filmati acquisiti sul luogo dei furti, i carabinieri alla fine sono riusciti a risalire ai tre uomini e a seguirli in una delle loro notti di attività. E così, quando hanno rotto la recinzione nella zona industriale di Maratta e rubato 130 litri di gasolio da un camion, sono stati fermati immediatamente perché colti sul fatto.

I militari hanno scoperto che l'uomo vendeva poi il gasolio direttamente a casa sua alla metà del prezzo di quello che si trova adesso alle pompe di benzina. Un mercato per lui molto fruttuoso, dato che in tanti andavano ad acquistarlo per spendere di meno. I carabinieri stanno cercando di identificare anche queste persone.