Prova a scavalcare la ringhiera e resta infilzata: finisce in ospedale con un paletto nella coscia Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte di oggi, lunedì 23 giugno, in via Vidau a Civitavecchia, litorale nord di Roma.

A cura di Enrico Tata

Tenta di scavalcare una ringhiera e resta infilzata. Una ragazza di 30 anni è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale con il paletto metallico ancora nella coscia. I vigili del fuoco hanno dovuto segare il paletto di ferro dall'inferriata prima di affidarla alle cure del personale del 118. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie.

Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte di oggi, lunedì 23 giugno, in via Vidau a Civitavecchia, litorale nord di Roma. I pompieri sono arrivati sul posto per soccorrere una ragazza che aveva tentato di scavalcare una recinzione, rimanendo infilzata dalla punta metallica della ringhiera. I soccorritori hanno dovuto lavorare velocemente e tagliare parte della ringhiera, sostenere la donna, 30 anni circa, in modo da liberarla e affidarla alle cure dei sanitari.

Una volta stabilizzata, la ferita, con parte della ringhiera ancora conficcata nell'arto, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Là i vigili del fuoco hanno lavorato insieme al personale medico, cercando di estrarre il paletto metallico dalla coscia della ragazza.

Come detto, le condizioni della ferita restano gravi ma stazionarie. I carabinieri di Civitavecchia stanno indagando per capire il motivo per il quale la 30enne stesse scavalcando la recinzione a quell'ora della notte.