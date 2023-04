Ruba cioccolato in un supermercato: “Volevo venderlo per comprare la droga”. Condannato 28enne Il ragazzo di ventotto anni è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato. il furto in un supermercato di via XXI Aprile a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventotto anni è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione e 400 euro di multa per aver rubato del cioccolato in un supermercato al centro di Roma. Nel cercare di fuggire, ha colpito più volte l'addetto alle vendite che lo aveva bloccato. Arrestato dai carabinieri, è stato processato per direttissima a piazzale Clodio, dove ha scelto il rito abbreviato per ottenere lo sconto di un terzo della pena.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i fatti sono accaduti il giorno di Pasquetta in un supermercato di via XXI Aprile, nel centro di Roma. Il 28enne, un ragazzo senza fissa dimora, è entrato nel negozio e ha messo nello zaino tavolette Milka per un valore di 160 euro. Poi, quando è andato in cassa, ha pagato solo un tè e del pane. Il commesso del negozio lo ha però visto mentre infilava tutto nello zaino, e ha avvertito il personale, chiedendo di fermarlo. Gli addetti alla sicurezza del supermercato lo hanno bloccato e chiamato i carabinieri. Nel mentre il 28enne ha cercato di liberarsi, strattonandoli e provando a fuggire, ma non c'è riuscito.

Quando i militari sono arrivati, il 28enne ha ammesso di aver preso la cioccolata per venderla ai suoi connazionali, in modo da poter avere i soldi per comprarsi la droga. Con sé non aveva i documenti, ed è stato quindi identificato tramite la banca dati delle forze dell'ordine. Portato in carcere, è stato poi sottoposto al processo per direttissima, nel quale è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, oltre a essere multato di quattrocento euro. Ha ricevuto inoltre il divieto di dimora a Roma per due anni.