Rosanna, Guido e Daniele morti dopo uno scontro tra moto: ipotesi alta velocità C’è molto probabilmente l’alta velocità alla base dell’incidente costato la vita a Rosanna Addessi, Guido De Filippis e Daniele Matarazzo. Una delle due moto avrebbe perso il controllo, andando a finire nell’altra corsia.

A cura di Natascia Grbic

Continuano le indagini sull'incidente in cui hanno perso la vita la 46enne Rosanna Addessi, il compagno Guido De Filippis e il 28enne Daniele Materazzo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alla base del sinistro potrebbe esserci molto probabilmente l'alta velocità: per i carabinieri della stazione di Itri, almeno una delle due moto andava molto forte, oltre il limite consentito in quel tratto di strada.

L'impatto è stato devastante: i corpi sono stati sbalzati a diversi metri di distanza, mentre le moto si sono completamente distrutte. Stando a una prima ricostruzione, una delle moto potrebbe aver perso aderenza col terreno, invadendo l'altra corsia di marcia in curva e finendo addosso all'Honda Shadow sulla quale viaggiava la coppia.

L'incidente in cui hanno perso la vita i tre centauri è avvenuto verso le 16.30 di sabato 18 febbraio lungo la strada regionale di Valle del Liri. Le due moto viaggiavano in opposti sensi di marcia, Materazzo verso Campodimele per tornare a casa verso Arce, De Filippis e Addessi verso Itri. All'altezza del Woodpark, lo scontro devastante, che ha ucciso tutti sul colpo. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per loro, se non accertarne il decesso: le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi e non c'era nessuna speranza che potessero sopravvivere.

Il magistrato ha deciso di non procedere con l'autopsia (le cause del decesso sono purtroppo chiare) e di concedere immediatamente l'autorizzazione ai funerali. Oggi, a Itri, si celebreranno le esequie di Daniele Materazzo. Domani ci saranno quelle di Guido De Filippis, mentre mercoledì è previsto l'ultimo saluto per Rosanna Addessi.