Incidente tra moto ad Itri, morti i tre motociclisti Daniele, Rossana e Guido Lutto per la morte di tre motociclisti Rossana Adessi, Guido De Filippis e Daniele Materazzo in un incidente con le loro moto ieri pomeriggio ad Itri.

A cura di Alessia Rabbai

Da sinistra verso destra Daniele Materazzo, Rossana Adessi e Guido De Filippis

Rossana Addessi, Guido De Filippis e Daniele Materazzo sono le tre vittime dell'incidente stradale a Latina, che si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso 18 febbraio. Il sinistro è avvenuto lungo la strada regionale 83, che si snoda nel Comune di Itri, in provincia di Latina. A rimanere coinvolte due moto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrate in località Curvone Belvedere. La notizia della loro drammatica scomparsa si è diffusa rapidamente, chi li conosceva si è stretto intorno alle loro famiglie, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

I messaggi di cordoglio ai tre motociclisti morti ad Itri

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network. Daniele, ventitré anni, originario di Arce, era il più giovane, Rossana e Guido, quarantasette e quarantaquattro anni di Itri e Fondi, erano una coppia. Tutti e tre legati dalla passione per la moto e da un tragico destino. "Apprendiamo con immane dolore della morte di un figlio della nostra comunità: Daniele Materazzo – scrive il sindaco di Arce Luigi Germani – Un giovane benvoluto e stimato di Isoletta. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intero paese".

Rosanna era una volontaria della Croce Rossa italiana, che la ricorda con un messaggio d'addio: "Il tuo sorriso e la tua caparbietà ha accompagnato e contraddistinto tutte le tue attività all' interno della nostra Associazione – scrive la Croce Rossa italiana Comitato Fondi – Hai arricchito i momenti passati insieme, sia nella quotidianità che nelle situazioni di emergenza. Purtroppo il destino è stato crudele e ti ha strappato alla vita troppo presto….Che la terra ti sia lieve….Il Comitato, i tuoi Colleghi addolorati si uniscono al dolore della tua famiglia…Ti vogliamo ricordare così, tra noi, durante la lettura dei 7 Principi".

L'incidente in cui sono morti Rossana, Guido e Daniele

Il sinistro in cui sono morte le tre vittime è avvenuto ieri. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 16.30 e i tre stavano viaggiando a bordo dei loro veicoli a due ruote, Rossana e Guido insieme, quando hanno avuto uno scontro frontale con l'altra moto guidata da Daniele. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo a nessuno dei tre. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza, con la richiesta d'intervento urgente per motociclisti feriti in gravissime condizioni, è intervenuto il personale sanitario a bordo di diversi mezzi di soccorso.

I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo. Data la dinamica e la gravità dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, le salme sono state trasferite in obitorio.