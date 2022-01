Romina Trenta, assessora alla Cultura di Velletri, morta a 46 anni Romina Trenta, assessora alla Cultura e al Bilancio di Velletri, comune dei Castelli Romani, è morta all’età di 46 anni a causa di una grave malattia.

A cura di Enrico Tata

Romina Trenta, assessora alla Cultura e al Bilancio di Velletri, comune dei Castelli Romani, è morta dopo una grave malattia all'età di 46 anni. "Stringiamoci tutti intorno alla famiglia nel suo ricordo che sapremo onorare come merita", ha scritto su Facebook il sindaco di Velletri Orlando Pocci. Al dolore si è aggiunto anche il sindaco di Roma e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri: "La città perde un'amministratrice preparata e dedita al suo lavoro per Velletri che ha portato avanti con impegno e passione fino all'ultimo. Alla sua famiglia e a tutta la comunità veliterna vanno le mie più sentite condoglianze". "Una rappresentante delle istituzioni colta e preparata", l'ha definita il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Rivolgo a nome mio e dell'amministrazione regionale le condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Velletri".

Al cordoglio si è unito anche il senatore e segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Romina Trenta, venuta a mancare a causa di una brutta malattia. Una notizia terribile con cui iniziamo questo 2022 e una grave perdita per tutta la nostra comunità. Romina era giovane, aveva 46 anni, ed era una donna forte e competente. Assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri era una politica capace e vicina al territorio. Non è facile trovare le parole davanti a notizie come queste. Faccio le mie condoglianze e mando un grande abbraccio alla sua famiglia".

Proprio a causa della grave malattia che l'ha colpita, Romina Trenta non ha potuto partecipare alle sedute del consiglio comunale da oltre un anno. Nonostante questo, ha continuato a lavorare per l'amministrazione. Era iscritta al Partito democratico ed è stata vicepresidente del consiglio comunale di Velletri nella scorsa consiliatura.