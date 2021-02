Momenti di paura in zona San Giovanni a Roma, dove le forze dell'ordine sono intervenute poco fa circondando l'abitazione di un residente, che ha tentato il suicidio. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, giovedì 4 febbraio, e sono avvenuti verso le ore 18 in un'abitazione in via Labicana, all'incrocio con via Merulana. Secondo le informazioni apprese l'uomo, probabilmente armato, ha mostrato intenti suicidi, cercando di compiere il gesto estremo, ma non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto, i cui accertamenti sono ancora in corso e al momento non resi noti. A dare l'allarme alcuni residenti che, preoccupati per le sue intenzioni, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine.

Vigili del fuoco e Polizia a San Giovanni

Ricevuta la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, su richiesta della Polizia di Stato, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno svolto le operazioni di recupero dell'uomo, che è stato disarmato. Quattro le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi, giunte per la messa in sicurezza dell'area. Gli agenti si sono occupati di gestire il traffico del quadrante interessato, evitando blocchi della circolazione e scongiurando incidenti. Presenti a supporto dell'intervento anche la Polizia, i carabinieri e il personale sanitario del 118, con un'ambulanza pronta a partire per ogni evenienza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata. Le operazioni sono in corso, seguono aggiornamenti.