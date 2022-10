Roma, un autista Atac guarda un film sullo smartphone mentre guida il bus: sospeso La denuncia su Twitter: “Il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s’è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo”.

A cura di Enrico Tata

La fotografia è stata pubblicata su Twitter: si vede un autista Atac che, mentre è al volante della sua vettura, guarda un film o una serie tv. La testimonianza è stata postata dal signor Ugo Quinzi, che ha scritto: "Sugli autobus di Roma è sempre più frequente osservare che il posto di guida è schermato alla buona da sguardi indiscreti. Così non si vede né il viso del conducente né il numero di vettura. Un espediente utile per evitare il riconoscimento in certi casi. Come vi racconto. Sono sicuro che Atac non farà nulla. Già consentire l'uscita di mezzi i cui conducenti, protetti da una cabina, sfuggono al controllo dei passeggeri (la cui sicurezza è nelle mani di una sola persona) la dice lunga sulle sue capacità di intervento".

Il signor Quinzi ha aggiunto che l'autobus in questione è un mezzo della linea 32 partito da Saxa Rubra intorno alle 6 di mattina. "Il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s'è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana". Il video è lungo poco meno di due minuti e, in effetti, il film non viene mai interrotto dal conducente del mezzo pubblico.

Attraverso il suo profilo Twitter, Atac ha chiesto ulteriori dettagli e spiegazioni all'utente: "Non intendo entrare in polemica su Twitter con un account aziendale, ma voglio spiegare perché non lo ritengo uno strumento utile alla soluzione del problema".

Soltanto nelle ultime settimane un autista è stato fotografato mentre guardava una partita di calcio sul suo cellulare e un collega, invece, è stato sorpreso mentre chattava con qualcuno mentre guidava.

La nota ufficiale di Atac: l'autista sospeso dal servizio

"E' stato già sospeso dal servizio e dalla paga l'autista della linea 32 che questa mattina è stato ripreso da un passeggero mentre guardava un film alla guida dell'autobus. Atac si è istantaneamente attivata per identificare, interrompendo il turno di guida, l’autista protagonista di tale comportamento inqualificabile. Eventi come questo danneggiano tutta l’Azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11 mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili. Per questo Atac non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere", si legge in una nota ufficiale di Atac.