Autista Atac guarda la partita della Lazio mentre guida bus: “Una frenata ad ogni gol” La partita in questione è quella persa nettamente dalla Lazio 5 a 1 contro i danesi del Midtjylland. “Una frenata ad ogni gol”, ha raccontato il passeggero.

A cura di Enrico Tata

Su Twitter un viaggiatore pubblica una foto: mentre guida un bus Atac l'autista guarda la partita della Lazio sul proprio smartphone. Atac, attraverso il proprio profilo ufficiale, chiede ulteriori informazioni con un messaggio privato.

Il fatto, riporta Lorenzo D'Albergo su La Repubblica, è accaduto sulla linea 881 in via Gregorio VII, Roma Ovest. La partita in questione è quella persa nettamente dalla Lazio 5 a 1 contro i danesi del Midtjylland. "Una frenata ad ogni gol", ha raccontato il passeggero.

Gli altri due episodi: passeggeri intrappolati a Cornelia e colpo di sonno per un autista

Sempre ieri, proprio nella giornata d'avvio della Settimana europea della mobilità sostenibile, Atac ha dovuto far fronte ad altri due episodi simili: durante lo sciopero dei trasporti alcuni passeggeri sono rimasti intrappolati all'interno della stazione Cornelia e un autista si è addormentato al volante del suo bus notturno, provocando un incidente, per fortuna senza conseguenze sui passeggeri. La vetrata del bus, tuttavia, è andata in frantumi. "M'è preso un colpo di sonno, che devo fa? L'importante è che non s'è fatto male nessuno", si è scusato con i passeggeri l'autista. Il video della scena è stato pubblicato sulla pagina Instragram ‘Welcome to Favelas'. Il conducente è stato immediatamente sospeso in attesa dello svolgimento di ulteriori indagini.

In merito alla vicenda di Cornelia Atac ha diramato una nota stampa con cui l'azienda ribadisce che "dopo aver svolto i primi approfondimenti, non si fermerà di fronte a nulla per individuare responsabilità e colpe per la penosa vicenda accaduta stamane per la chiusura indebita e anticipata della stazione".