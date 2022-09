Autista si addormenta sul bus notturno a Roma e fa incidente: “Importante è che state tutti bene” “M’è preso un colpo di sonno. Che devo fa?”, si è difeso l’autista con i passeggeri impauriti e inferociti. Una vetrata del bus, come si vede nel video, è andata completamente in frantumi.

A cura di Enrico Tata

Un autista Atac si addormenta a bordo di un bus notturno a Roma e provoca un incidente. Non ha fatto niente per smentire la realtà dei fatti e ha ammesso subito le sue responsabilità: "M'è preso un colpo di sonno, che devo fa? L'importante è che non s'è fatto male nessuno". Un finestrone del bus, come si vede nel video pubblicato sul gruppo telegram ‘Welcome to Favelas', è andata completamente in frantumi e un ragazzo ha rischiato seriamente di essere investito dai vetri. "M'ha salvato la bonanima de mi' padre. Guarda do stavo? M'è scoppiato il finestrino davanti", ha urlato all'indirizzo dell'autista. Un'altra passeggera ha aggiunto quasi in lacrime: "Tu non devi dormire, stai lavorando. Se devi dormire stai a casa".

Il conducente è stato sospeso da Atac

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale, gruppo Casilino. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito: risultano illesi sia i sette passeggeri che il conducente. Atac fa sapere di aver avviato una indagine interna: "Abbiamo ben presente quanto accaduto. L'azienda procederà nei confronti del responsabile con massimo rigore. Il conducente, fino a conclusioni dell'indagine interna, sarà sospeso. Il mezzo, portato in deposito, sarà aggiustato e presto tornerà marciante".

Per il momento non sono state diffuse informazioni in merito all'ora dell'incidente e al luogo nonché alla linea notturna coinvolta. Il conducente responsabile dell'incidente, come detto, è stato immediatamente sospeso. Da chiarire anche la dinamica dello scontro. Dal video sembrerebbe che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto.