video suggerito

Distrugge il finestrino del bus, lite tra automobilista e autista a Piazza Bologna finisce in rissa Un litigio per questioni di viabilità, poi la rissa con il conducente della linea 61 Atac. L’automobilista è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il bus danneggiato

Le urla, il litigio e la colluttazione con un conducente di un mezzo Atac. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 13, in via Livorno, a due passi da piazza Bologna, e vede protagonisti un conducente della linea 61, che presta servizio tra i capolinea Balsamo Crivelli e Villa Borghese/Washington e un automobilista. L'uomo, una volta sceso dall'auto, ha distrutto anche il finestrino lato guida del bus ed è stato denunciato dai militari dell'Arma per danneggiamento e interruzione di servizio pubblico.

Rissa tra automobilista e autista Atac

Sono stati attimi di preoccupazione per i passeggeri, che viaggiavano a bordo del bus Atac, mentre transitava in via Livorno, durante l'orario di pausa pranzo degli uffici e l'uscita dei bambini da scuola. Complice il traffico romano, si è presentato lo scenario perfetto per una discussione per motivi di viabilità.

L'automobilista e l'autista hanno iniziato a discutere, poi ad insultarsi reciprocamente per come stavano guidando. Il primo è sceso dalla macchina e ha colpito con forza il finestrino del mezzo pubblico. La cornice è caduta, i vetri si sono spaccati ed è partita la rissa, tra il terrore dei viaggiatori. In seguito alla colluttazione l'autobus è rimasto danneggiato e ha interrotto la sua corsa.

Leggi anche Lite condominiale a Nettuno finisce nel sangue: 56enne ridotto in fin di vita

L'automobilista è stato denunciato



I due protagonisti, identificati dai militari dell'Arma, sono rimasti leggermente feriti, ma hanno rifiutato l'intervento dei medici del pronto soccorso. Alla fine della vicenda l'uomo alla guida della macchina è stato portato in caserma e denunciato per aver rotto il finestrino del mezzo pubblico e interrotto il viaggio del 61.