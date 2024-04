video suggerito

Lite condominiale a Nettuno finisce nel sangue: 56enne ridotto in fin di vita L'uomo, 56 anni, è stato accoltellato alle spalle da un vicino alla culmine di una lite la sera di Pasqua.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Una violenta lite è scoppiata nella serata di ieri – domenica 30 marzo giorno di Pasqua – in un condominio di Nettuno, sul litorale a Sud di Roma. Erano circa le 19.30 quando un uomo di cinquantasei anni è stato accoltellato alla schiena da un vicino di casa. Soccorso dal personale del 118 giunto sul posto a seguito della richiesta di soccorso dei familiari, è stato trasportato in codice rosso ed è tutt'ora ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Quando i sanitari hanno soccorso l'uomo si sono trovati di fronte a una scena drammatica, con i presenti che disperatamente tentavano di tamponare il sangue, e l'uomo riverso in terra con un collasso polmonare in corso, disteso in una pozza di sangue. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio il condomino che ha sferrato la coltellata al costato della vittima. Si tratta di un 46enne. Anco