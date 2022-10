Autista Atac chatta mentre guida il bus. L’azienda: “Stiamo approfondendo, saremo rigorosi” Un autista dell’Atac è stato filmato da un passeggero mentre chattava con il cellulare. Atac: “Stiamo approfondendo e saremo rigorosi. Si tratta di un comportamento vietato e in alcun modo ammesso in guida”

A cura di Natascia Grbic

Un autista Atac è stato ripreso da un cittadino mentre usava il cellulare alla guida del mezzo. Le immagini mostrano l'uomo mentre scorre lo schermo: nel frattempo, il mezzo è in movimenti. L'episodio si è verificato verso le 13.30 su un autobus della linea 8, nei pressi di Torre Argentina. L'autista, che non sembra essersi accorto di essere ripreso, continua a guardare il telefono.

Il video è diventato virale in poco tempo, tanto che anche Atac è dovuta intervenire. "Stiamo approfondendo e saremo rigorosi – ha dichiarato l'azienda – Si tratta di un comportamento vietato e in alcun modo ammesso in guida". L'autista, che adesso sarà sottoposto a indagine interna, rischia il licenziamento. Usare il cellulare alla guida è infatti ritenuto un comportamento molto pericoloso, che mette a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche quella dei passeggeri.

Non si tratta della prima volta che un autista viene sorpreso alla guida del mezzo mentre usa il cellulare. In tanti in queste ore su Twitter stanno raccontando di aver avuto paura a causa della guida non molto attenta di chi in quel momento portava l'autobus ma chattava o faceva chiamate come se stesse passeggiando.

Solo pochi mesi fa aveva creato scalpore il video, diventato anch'esso virale, di un conducente che stava guardando la partita della Lazio mentre guidava. I passeggeri, in quel caso, hanno riferito che l'autista frenava ogni qual volta la palla si avvicinava in porta. Per questo, anche in quel caso, Atac aveva avviato un'indagine interna per scoprire chi fosse il responsabile e valutare eventuali sanzioni.