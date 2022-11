Roma, un 19enne è stato travolto da un treno alla stazione Bologna della Metro B: è gravissimo Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 novembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigli del fuoco e il personale sanitario del 118.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un treno della Metro B alla stazione di piazza Bologna a Roma. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 novembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigli del fuoco e il personale sanitario del 118. Stando a quanto si apprende, il giovane è in condizioni gravissime ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Umberto I. Le sue condizioni di salute sarebbero gravissime e sarebbe quindi in pericolo di vita. Resta sconosciuta, per ora, la dinamica dell'incidente. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno e le indagini sono ancora in corso.

Sospeso e poi riattivato il servizio sulla Metro B

La linea è stata riattivata intorno alle 16.20 di oggi, mercoledì 2 novembre. L'annuncio su Twitter da parte di Atac: "Abbiamo riaperto le stazioni e riattivato la circolazione sull'intera linea. Ci sono residui ritardi nel passaggio dei treni, in corso di normalizzazione".

Proprio a causa dell'incidente alla stazione di piazza Bologna parte della linea era stata sospesa: "Abbiamo interrotto la circolazione sulle tratte: -Castro Pretorio-Monti Tiburtini -Castro Pretorio-Ionio per consentire un soccorso a una persona sui binari alla fermata Bologna. Bus sostitutivi in arrivo sulle tratte interrotte", l'annuncio su Twitter. E ancora: "La persona sui binari è stata soccorsa. Stiamo eseguendo alcune attività preliminari per riattivare la circolazione che è ancora sospesa nella tratta Castro Pretorio-Monti Tiburtini/Ionio. Vi aggiorniamo".