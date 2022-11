Metropolitana B e B1, linea interrotta dalla fermata di Castro Pretorio: attivati bus sostitutivi Interrotta la tratta della metropolitana della metro B e B1 a partire dalla fermata di Castro Pretorio, attivato il servizio di bus sostitutivi.

A cura di Beatrice Tominic

Come ha comunicato Atac sul suo profilo Twitter, è stato interrotto il servizio di metropolitana delle linee B e B1 (quelle blu) a partire dalla fermata di Castro Pretorio in direzione Monti Tiburtini e Ionio. La scelta di sospendere il servizio di metro B e B1 è stata presa per consentire il soccorso ad una persona sui binari alla fermata Bologna, l'ultima in comune per entrambe le tratte. Per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico, Atac ha attivato le navette sostitutive, cioè dei bus che percorreranno, stavolta in superficie, le vie della città nel quadrante nord est di Roma, quello interessato dalle linee interrotte.

I bus sostitutivi attivati coprono la tratta fra Castro Pretorio e la fermata di Ionio e quella fra Castro Pretorio e Monti Tiburtini. Nelle fermate precedenti a quella di Castro Pretorio, in direzione Laurentina e in direzione Rebibbia, così come nelle altre linee della metropolitana di Roma A e C, il servizio è regolare e la metro attiva. L'intervento di soccorso, partito poco dopo le 14.30, è ancora in corso.

La metro bloccata per soccorrere un ragazzo travolto dal treno

L'incidente è avvenuto oggi, in tarda mattinata: nella stazione Bologna della linea B della metropolitana, un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un treno. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri, i vigli del fuoco e gli operatori del personale sanitario del 118. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario: le condizioni in cui versa il giovane sono ancora gravissime e le indagini ancora in corso.

Le reazioni su Twitter

Molte le lamentele che stanno arrivando da parte degli utenti del social network, molti dei quali appaiono davvero infastiditi dalla situazione: "Ogni giorno ce ne è una. O siete particolarmente sfigati o praticamente incompetenti". È proprio a loro che Atac ricorda che si tratta di un intervento di soccorso e che "come tale deve essere trattato". Nessun riferimento alla durata dell'interruzione che, come sottolinea la stessa Atac in più risposte agli utenti di Twitter, dipenderà dai tempi e dall'esito del soccorso.