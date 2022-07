Roma, terribile incidente sulla Tangenziale: auto si ribalta, morte due ragazze di 21 anni Incidente mortale intorno alla mezzanotte di oggi, lunedì 11 luglio 2022, in via del Foro Italico a Roma. Hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni.

A cura di Enrico Tata

Incidente in Via del Foro Italico 605

Grave incidente intorno alla mezzanotte di oggi, lunedì 11 luglio 2022, in via del Foro Italico a Roma. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate due automobili. Nello schianto sono morte due ragazze, una 21enne e una 22enne. La strada è stata chiusa al traffico, informano i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto per la precisione in via del Foro Italico, civico 605, in pratica sulla Tangenziale all'altezza di Monte Antenne.

Secondo le prime ricostruzioni, le due macchine coinvolte sarebbero un'Alfa Romeo e una Citroen. Come detto, l'impatto è stato frontale: le due auto procedevano in direzioni opposte. La Citroen arrivava da Tor di Quinto e l'Alfa Romeo era nella corsia di sorpasso. Quando sono arrivati i soccorritori, le due ragazze erano purtroppo già decedute e i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvarle. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia sono ancora in corso: una distrazione? Uno scontro dovuto alla velocità troppo alta? Un'invasione dell'opposta corsia di marcia?