Roma, tenta di uccidere il coinquilino a coltellate: arrestato Un 52enne romeno è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un 41enne suo connazionale.

A cura di Enrico Tata

Tenta di uccidere il coinquilino a coltellate. Un 52enne romeno è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un 41enne suo connazionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torrimpietra in collaborazione con i militari della stazione di Cerveteri. Il fatto, stando a quanto si apprende, è avvenuto nel corso della serata di domenica presso l'appartamento dei due uomini in località Torrimpietra, nord ovest di Roma. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato un uomo con due profonde e vistose ferite all'addome, che ha detto loro: "Mi ha colpito il mio coinquilino, ora si è chiuso in bagno e non vuole uscire".

Il 52enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio

Il 52enne è stato convinto dai carabinieri ad aprire la porta ed è stato subito bloccato e ammanettato. Probabilmente era ubriaco. Con sé aveva il coltello che con ogni probabilità ha usato per ferire il suo coinquilino, che nel frattempo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital. L'uomo è tuttora ricoverato e la sua prognosi rimane riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 52enne arrestato, invece, è stato accompagnato presso il carcere romano di Rebibbia, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Il gip del tribunale di Civitavecchia ha convalidato l'arresto e ha confermato la misura cautelare in carcere. Sconosciuto il movente del tentato omicidio, ma sembra che tutto sia partito da una furibonda litigata per futili motivi. Probabilmente, come detto, l'aggressore era anche ubriaco al momento dei fatti.