Roma, sulla Metro A lo sciopero inizia in anticipo per un guasto: la rabbia dei passeggeri Per molti romani lo sciopero è cominciato diversi minuti prima dell’inizio ufficiale a causa di un guasto tecnico che ha bloccato, intorno alle 8, una parte della tratta della Metro A.

A cura di Enrico Tata

Per molti romani la giornata non è cominciata nel migliore dei modi a causa dello sciopero dei trasporti in programma oggi, 16 settembre, a Roma. L'inizio effettivo dell'agitazione era fissato alle ore 8.30. A quell'ora la Metro A è stata chiusa, ma per molti il disservizio è cominciato diversi minuti prima a causa di un guasto tecnico che ha bloccato, intorno alle 8, una parte della tratta.

Alle 8.15 Atac informa sul proprio profilo Twitter: "Metro A: i treni provenienti da Anagnina terminano il servizio a Lepanto; i treni diretti ad Anagnina iniziano servizio ad Ottaviano, sul resto della linea la circolazione interrotta, seguono aggiornamenti". In pratica per i passeggeri in partenza dalle stazioni Cipro, Valle Aurelia, Baldo Degli Ubaldi, Cornelia e Battistini, lo sciopero è iniziato in quel momento. Non sono state neanche attivate le navette sostitutive, per stessa ammissione di Atac: "Buongiorno, purtroppo no, a causa dello sciopero imminente, ci scusiamo", la risposta a una viaggiatrice che chiedeva se fossero previsti bus sostitutivi. Tante le critiche su Twitter, come questa: "Abbiate anche la decenza di menzionare il guasto tecnico precedente allo sciopero. E quei poveracci che quindi sono ostaggio del vostro deliberato servizio pubblico imbarazzante e scellerato da un'ora".

Alcuni passeggeri hanno raccontato di essere arrivati alla stazione Valle Aurelia intorno alle 8.10 e di essere saliti a bordo di un convoglio. Sul treno hanno aspettato circa venti minuti e intorno alle 8.30 l'altoparlante informava della partenza degli ultimi treni da capolinea. Intorno alle 8.40 dall'altoparlante si informava che lo sciopero era iniziato e che il servizio era sospeso.