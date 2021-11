Roma, studenti occupano il liceo Righi: è il sedicesimo nella capitale Gli studenti sono entrati questo pomeriggio nella scuola, occupandola. Il Righi è il quarto liceo occupato nella giornata, il sedicesimo a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Gli studenti del liceo Righi hanno occupato l'istituto. Salgono a 16 le scuole occupate a Roma, un numero impressionante che continua a salire. Solo oggi sono stati occupati Morgagni, Newton e Machiavelli, a cui nel pomeriggio si è aggiunto anche il Righi. Ieri invece, nel III Municipio nella zona di Montesacro, quattro scuole hanno occupato in contemporanea: si tratta dell'Aristofane, del Pacinotti, del Nomentano e dell'Orazio. Prima ancora sono stati occupati Tasso, Ripetta, Rossellini, Albertelli, Virgilio, Visconti e Manara. Tutti condividono le stesse richieste, e chiedono un modello di scuola diverso, più inclusivo e improntato all'ascolto delle istanze degli studenti dei vari istituti.

"Vogliamo una scuola a misura di studente"

"Abbiamo deciso di occupare le nostre scuole per contestare la gestione dell’istruzione pubblica italiana degli ultimi anni e per proporre una scuola a misura di studentə, aperta, sicura, accessibile ed inclusiva, che sappia ascoltarci, formarci e supportarci – si legge in una nota condivisa diffusa ieri dalle scuole del III Municipio – Abbiamo il diritto ed il dovere di avere un ruolo nel dibattito pubblico in qualità di studenti e studentesse e futuro di questo Paese".

Al Nomentano la preside usa la Dad contro l'occupazione

Per tentare di fermare l'occupazione, la preside del liceo Nomentano ha deciso di disporre la didattica a distanza per tutti, tranne per chi ‘occupa'. Ma si tratta di una misura che non può essere presa dalla dirigenza scolastica dato che la Dad può essere utilizzata solo per ragioni connesse alla pandemia non per mettere fine alle proteste degli studenti.