Roma si sveglia sotto un violento temporale: prevista pioggia per tutto il giorno La capitale si è svegliata sotto la pioggia e un forte vento. Temporali sono previsti per tutto il giorno.

A cura di Redazione Meteo

La capitale questa mattina si è svegliata sotto un violento temporale e un vento sferzante. I romani – dopo un lungo periodo di sole invernale e assenze di piogge – si vedranno costretti a tirare di nuovo fuori ombrelli, calosce e impermeabile. Il maltempo accompagnerà tutta la giornata: previste piogge e temporali fino a questa sera. Temperature in discesa rispetto agli scorsi giorni ma comunque miti, con le massime comprese nei 13° e le minime attorno ai 5°.

L'allerta meteo su Roma e il Lazio

La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo su Roma e il Lazio con l'indicazione di "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e meridionali con quantitativi cumulati puntualmente moderati". L'allerta è contenuta nel colore giallo ed è stata diramata da questa mattina e per le successive 12 ore. "IlCentro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Previsioni meteo: da domani torna il sole

Il maltempo rappresenterà comunque solo una breve parentesi: da domani è previsto il ritorno del sole. Il bel tempo, quasi un assaggio di primavera, durerà almeno fino al prossimo sabato con le massime che sfioreranno i venti gradi.