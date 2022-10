Roma si sveglia avvolta da una fitta nebbia: i quartieri interessati, da Trastevere a Talenti La capitale si è svegliata avvolta da un fitto strato di nebbia. Da Trastevere fino a Talenti, sono molti i quartieri che si sono svegliati coperti dalla bruma.

A cura di Beatrice Tominic

Dal gruppo Facebook "Segnalazioni meteo Roma e provincia"

Si è svegliata avvolta da un manto fitto di nebbia. Questa mattina l'atmosfera sulla città di Roma la fa sembra più cupa e misteriosa. Molte le segnalazioni arrivate sul web del fenomeno che difficilmente, soprattutto in questa stagione e con le temperature miti di questi giorni, si vede nella capitale.

Le zone più colpite sono molteplici, dal centro fino ai territori che si trovano nel quadrante nord est della capitale dove, come si vede dalla foto, nel quartiere di Talenti la nebbia è talmente tanta quasi da nascondere il palazzo davanti: "Nebbia fittissima", scrivono in un gruppo Facebook dopo aver postato lo scatto.

La nebbia è calata su molti altri quartiere della capitale: oltre a nascondere i palazzi più vicini, ha avvolto completamente gli alti pini di Villa Borghese, per esempio, come si vede nello scatto in alto.

I commenti degli utenti sui social

Oltre alle foto, non mancano i commenti sul web. C'è chi appare preoccupato per la presenza di questo fenomeno, che aveva caratterizzato il 2022 già dal primo giorno, nella notte fra San Silvestro e Capodanno, lo scorso gennaio.

"E poi si dice che non c’è il cambiamento climatico … oggi a Roma c’è la nebbia", scrive una persona, stavolta su Twitter, stupita dalle variazioni dei fenomeni meteorologici. "Che strana la vita, una mattina ti svegli e trovi la nebbia a Roma", ha aggiunto un'altra, con la stessa sorpresa. Ma non tardano ad arrivare neppure i commenti simpatici di chi ironizza sul fenomeno spesso utilizzato per descrivere il nord del nostro Paese: "Buongiorno da Milano. Ah, no".