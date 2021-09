Roma, rubato camper a coppia di sposini olandesi in luna di miele: “Aiutateci a ritrovarlo” “Il furgone ha un alto valore emotivo: ci viaggiamo in tutta Europa da ormai 10 anni. Inoltre, i genitori di Daan hanno comprato il furgone quando è nato e dentro ci sono tutti i nostri effetti personali, compreso l’abito da sposa”, si legge nell’appello pubblicato da Jorien su Facebook. Il campeggio è stato rubato dal parcheggio nel centro commerciale Maximo.

A cura di Natascia Grbic

Una luna di miele particolare, un viaggio di nozze su un vecchio camper di famiglia, pieno di ricordi e di bei momenti vissuti insieme. Daan e Jorien sono una coppia di neo sposi, vengono dall'Olanda e da due settimane stanno girando per l'Europa con quel fedele e vecchio amico. Arrivati a Roma però, ad attenderli non c'era solo il Colosseo e la bellezza della città eterna, ma anche una brutta avventura: il furto del loro camper. Daan e Jorien hanno parcheggiato il mezzo al centro commerciale Maximo, al Laurentino, pensando che fosse in un posto sicuro. Così non è stato: quando la coppia è tornata al camper, non lo ha più trovato. Qualcuno glielo ha rubato. E loro sono disperati. Non solo perché ora sono bloccati a Roma, ma anche perché quel camper, più che un mezzo di trasporto, per loro è un vero e proprio pozzo di ricordi con le ruote.

Camper rubato in viaggio di nozze: l'appello degli sposi

Il camper è stato rubato giovedì 9 settembre dal parcheggio del centro commerciale Maximo. I due ragazzi chiedono a tutti di diffondere il più possibile il post di Facebook con le indicazioni del mezzo, sperando così di poterlo ritrovare. "Il veicolo è una VW Vanagon celeste/azzurra del 1989 (targa olandese: XD-73-TH). Su consiglio dell'Ambasciata Olandese a Roma, stiamo pubblicando questo messaggio su Facebook e vi chiediamo gentilmente di condividerlo il più possibile. Il furgone ha un alto valore emotivo: ci viaggiamo in tutta Europa da ormai 10 anni. Inoltre, i genitori di Daan hanno comprato il furgone quando è nato. Il furgone contiene tutti i nostri oggetti personali, compreso il vestito da sposa". Sono in tanti a fare il tifo per loro e a sperare che possano trovare il camper in prima possibile, per non dover avere brutti ricordi della loro luna di miele.