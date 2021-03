in foto: Foto d’archivio

Rapina a mano armata nella filale della banca Monte dei Paschi di Siena di piazza dei Consoli, quartiere Tuscolano a Roma, all'altezza della metro Numidio Quadrato. Stando a quanto si apprende, uno dei malviventi è riuscito a scappare con un bottino di 4mila euro. L'altro è stato invece bloccato dai poliziotti del reparto volanti. Era armato di pistola. La rapina è avvenuta alle 9,30 di oggi, mercoledì 10 marzo.

Secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero feriti. I 4mila euro che uno dei rapinatori è riuscito a portare via, sarebbero stati rubati a una cliente. Le indagini sono tuttora in corso.

Tenta di rapinare un ottico e aggredisce poliziotti: arrestato 34enne a Roma

I poliziotti del commissariato San Paolo hanno arrestato, nella serata di ieri, un 34enne rumeno per rapina. Stando a quanto si apprende, l'uomo aveva tentato di rapinare un ottico in via Carlo Porta. Sempre ieri un ragazzo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, un senza fissa dimora del Burkina Faso, ha aggredito gli agenti, intervenuti perché il ragazzo stava cercando un rifugio per la notte all'interno del Tempio di Ercole in piazza della Bocca della Verità.

Ruba borsa all'interno di un bar: bloccato da poliziotto libero dal servizio

Un 35enne cileno ha rubato una borsa ad una donna all'interno di un bar nella zona di viale Libia ed è subito scappato. Un poliziotto in servizio presso la polizia scientifica del polo Tuscolano, libero dal servizio e a passeggio con moglie e figlio, ha notato la scena e si è messo all'inseguimento del ladro. Quest'ultimo è stato quindi accompagnato presso gli uffici del commissariato Vescovio e arrestato per furto aggravato.