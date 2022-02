Roma, protesta dei magazzinieri in appalto: lasciato un wc davanti al negozio Zara Manifestazione del sindacato Usb al centro commerciale Euroma 2 di Castel Giubileo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Protesta dei magazzinieri in appalto di Fiege Logistic, oggi, al centro commerciale Euroma 2 di Castel Giubileo. I lavoratori, in sciopero da una settimana, assieme ai sindacalisti dell'Usb, il sindacato autonomo di base, hanno manifestato all'interno del centro commerciale, lasciando un wc davanti allo store di Zara. Un gesto di protesta eclatante, quello scelto dai lavoratori, contro ogni forma di discriminazione. La manifestazione sarebbe nata, secondo l'Usb, perché negli scorsi giorni sarebbe stata “negata la riparazione dei servizi igienici rotti in magazzino”. Per il sindacato di base, la Fiege Logistic, inoltre, avrebbe “assunto un numero spropositato di lavoratori interinali, con il chiaro intento di sostituire i magazzinieri storici che da 13 anni contribuiscono con la loro fatica a rifornire i negozi”.

Il 18 febbraio scorso, i magazzinieri in appalto avevano manifestato davanti ai negozi Zara di via del Corso e di via Appia a Roma, chiedendo rispetto e dignità e protestando contro ogni forma di razzismo. “Questi lavoratori hanno già lottato in passato – avevano sottolineato in quell'occasione i rappresentanti dell'Unione Sindacale di Base – Logistica – per i propri diritti e non si fermeranno". I manifestanti avevano sottolineato di essere scesi in campo a difesa della "libertà che un paese civile deve dare ai lavoratori”. I sindacalisti Usb erano scesi in strada in corteo, portandosi poi con le bandiere del sindacato Usb all'esterno dei negozi di Zara, dove era stato organizzato un presidio di protesta con slogan e megafoni in piazza. L'Usb aveva chiesto, tra le altre cose, la tutela della salvaguardia dei posti di lavoro.