Roma Pride 2024: il percorso della parata con gli orari, strade chiuse e bus deviati il 15 giugno

Il corteo del Roma Pride (Foto LaPresse)

Domani sabato 15 giugno è in programma la parata che chiuderà la settimana del Roma Pride 2024. Il corteo parte alle ore 14 da Piazza della Repubblica per raggiungere viale delle Terme di Caracalla alle ore 20 con la madrina dell'evento Annalisa sulle note di Sinceramente, il brano che ha portato la cantante ligure al terzo posto del Festival di Sanremo, come colonna sonora dell'evento.

Per l'occasione, come ogni anno, sono state disposte modifiche alla viabilità, previste strade chiude, deviazioni e limitazioni per le linee di bus Atac così come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Gli orari e il percorso del Roma Pride 2024

La partenza è prevista per le ore 14 con appuntamento a piazza della Repubblica. Il percorso continua su via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino e poi lungo via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e piazza di Porta Capena con arrivo a viale Terme di Caracalla intorno le ore 20.

Strade chiuse il 15 giugno a Roma per la parata del Pride

Con la manifestazione, tante sono le modifiche anche alla viabilità: le strade coinvolte nel percorso della manifestazione dalle ore 13 e per tutta la durata del corteo sono chiuse temporaneamente e gradualmente al traffico lungo l'itinerario del corteo. Previsti anche divieti di sosta, oltre che nei punti di partenza e arrivo della manifestazione, anche su via Enrico De Nicola (da via Solferino a via Einaudi), via Liberiana e via delle Terme di Diocleziano. Divieti di sosta anche su via Cavour, nel tratto compreso tra via Giolitti e piazza dell'Esquilino.

Bus Atac deviati a Roma il 15 giugno per il percorso del Pride

Per quanto riguarda il trasporto pubblico a partire dalle ore 13 alle ore 20 sono previste anche deviazioni o limitazioni per le linee dell'autobus che attraversano la zona interessata. Si tratta delle linee:

3L

5

14

16

38

40

51

60

64

66

70

71

75

81

82

85

87

90

92

105

117

118

160

170

223

310

360

590

628

649

714

910

H

C2

C3

Il programma del Roma Pride 2024 e chi è la madrina quest'anno

Nella giornata di domani, sabato 15 giugno, il programma del Pride romano avrà due momenti fondamentali, la parata che attraverserà le strade del centro della città e l'evento all'Ippodromo delle Capannelle, dove in collaborazione con Rock in Roma, si avrà un concerto con musica dal vivo e Dj set.

L'organizzazione del Festival ha scelto Annalisa come madrina della manifestazione. La cantante sarà anche la special guest della serata in programma alle Capannelle.