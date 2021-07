Roma, perde il controllo dell’autobus e si schianta contro due macchine: grave il conducente Incidente nella notte in via della Giustiniana a Roma. All’altezza del civico 2 l’autista di un bus ha perso il controllo del mezzo ed è andato a scontrarsi contro due automobili parcheggiate. Stando a quanto si apprende, il conducente è stato accompagnato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea.

A cura di Enrico Tata

Incidente nella notte in via della Giustiniana a Roma. All'altezza del civico 2 l'autista di un bus ha perso il controllo del mezzo ed è andato a scontrarsi contro due automobili parcheggiate. Stando a quanto si apprende, il conducente è stato accompagnato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. In seguito all'incidente, a causa della perdita di olio e detriti dal bus, via della Giustiniana è stata chiusa temporaneamente dal civico 8 al civico 20. Il conducente del bus è risultato negativo all'alcol test. In corso i rilievi della polizia locale di Roma gruppo Cassia per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

La strada è stata riaperta in mattinata dopo che nelle prime ore del mattino il mezzo è stato rimosso e il manto stradale è stato pulito.