Roma-Ostia 2024, il percorso della mezza maratona il 3 marzo: orari, strade chiuse e bus deviati La Mezza Maratona Roma Ostia è giunta alla 49esima edizione in programma dalle 7 alle 13 domenica 3 marzo. Per l’occasione c’è un piano mobilità con strade chiuse e bus deviati. Ecco tutte le info su viabilità, orari e percorso della gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal profilo Facebook della mezza maratona Roma- Ostia "RomaOstia Half Marathon":

Domenica 3 marzo è in programma la Mezza Maratona Roma Ostia 2024. La manifestazione quest'anno è giunta alla 49esima edizione e consiste in una gara di corsa. La competizione sportiva inizia a che ora inizia alle 7 con il ritrovo dei concorrenti e la preparazione e termina alle ore 13. L'appuntamento è in piazzale Pier Luigi Nervi danati al PalaEur e termina a Piazzale Cristofoco Colombo con percorso che dovranno fare gli atleti che si snoda appunto tra l'Eur e il litorale di Ostia, per 21,0975 chilometri. Per l'occasione Roma Mobilità ha già annunciato un piano viabilità, con strade chiuse e bus deviati.

Gli orari della Mezza Maratona Roma Ostia 2024

La Mezza Maratona Roma Ostia di domenica 3 marzo inzia alle 7 e termina alle 13. Secondo il programma pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione sportiva alle ore 7 i concorrenti si ritrovano alla partenza in Piazzale Pier Luigi Nervi. Alle ore 8.30 c'è l'apertura dell'area di Partenza per gli atleti della Prima Onda, alle 8.50 la partenza della Gara Paralimpica, alle 09 la Partenza Prima Onda seguono l'apertura delle griglie di Partenza della Seconda e Terza onda. Alle 10 si attendono i primi arrivi alla Rotonda di Ostia, alle 10.30 c'è la cerimonia di premiazione Assoluti, mentre alle 13 scade il tempo massimo previsto di 3 ore e mezza.

Il percorso della gara e la mappa della mezza maratona

Fonte: www.romaostia.it

Il percorso della Mezza Maratona Roma Ostia 2024 prevede la partenza in via Cristoforo Colombo direzione Roma centro (altezza Palalottomatica) contromano, via Cristoforo Colombo fino all’incrocio con viale Europa, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo. L'arrivo è in piazzale Cristoforo Colombo.

Leggi anche Treni fermi per un guasto alla stazione di Roma Ostiense: ritardi fino a 60 minuti

Strade chiuse domenica 3 marzo per la Roma Ostia 2024

Come già detto in occasione della manifestazione sportiva è prevista la chiusura di alcune strade fino alle ore 15.30, per l’allestimento delle strutture, lo svolgimento dell’evento e lo smontaggio delle strutture. Le strade chiuse al traffico sono: via Cristoforo Colombo (direzione Ostia), tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico e piazzale Cristoforo Colombo, Lungomare Amerigo Vespucci. Dalle ore 11.30 ripare al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo (direzione Ostia), nel tratto compreso tra viale America e via di Mezzocamino. Dalle ore 15.30 riaprono anche piazzale Cristoforo Colombo e Lungomare Amerigo Vespucci.

L'elenco dei bus Atac deviati il 3 marzo a Roma

Oltre alla chiusura delle strade per la Mezza Maratona Roma-Ostia di domenica 3 marzo è prevista anche mofiche temporanee di alcuni mezzi di trasporto di superficie.

Le linee limitate sono:

06

016F

671

714

780

791

Le linee bus deviate:

014

070

30

31

73

700

705

706

708

709

712

762

779

788

C7

C13

n070

763

764

767

771

777

778