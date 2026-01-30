Roma, open day per la carta d’identità elettronica il 31 gennaio e 1 febbraio: dove andare e come prenotare

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio gli ex Punti Informativi Turistici PIT di piazza Sidney Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno aperti poter permettere di richiedere la carta d’identità elettronica a Roma.

Gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) tornano con due appuntamenti sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026. In programma ci sono le aperture straordinarie degli uffici del Municipio VIII, del Municipio XIII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52. Come negli appuntamenti precedenti, è necessario prenotarsi per poter ricevere o rinnovare il proprio documento.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta d’Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 30 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta il giorno in cui è in programma l'appuntamento bisognerà portare con sé allo sportello una copia della prenotazione, una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento d'identità.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Per richiedere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma in questo fine settimana, gli orari d'apertura sono diversi fra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio:

Nel Municipio VIII la sede di via Benedetto Croce, 50 sarà aperta sabato 31 dalle ore 8 alle 15.30; nel municipio XIII, invece, la sede di via Aurelia, 470 sabato 31 dalle ore 8:30 alle 13:30. Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 31 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 1 febbraio dalle 8.30 alle 12.30.

