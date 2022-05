Roma, nella notte la festa si sposta al Circo Massimo: migliaia di tifosi cantano in coro Decine di migliaia di persone stanno riempiendo il prato buio del Circo Massimo: cori, fumogeni e bandiere al vento.

A cura di Enrico Tata

Nel corso della notte la festa dei tifosi romanisti si è spostata al Circo Massimo, il tradizionale palcoscenico delle adunate giallorosse. Decine di migliaia di persone stanno riempiendo il prato buio dell'ovale. Cori e bandiere al vento per celebrare la vittoria della Roma di Jose Mourinho nella finale di Conference League. A Tirana la Roma ha sconfitto il Feyenoord per 1 a 0 con goal di Nicolò Zaniolo e subito dopo il fischio finale nella Capitale è esplosa la gioia dei tifosi romanisti. Prima la festa allo stadio Olimpico, poi per le strade della Capitale, da piazza del Popolo alle strade del rione Testaccio, e poi il grande appuntamento del Circo Massimo. Per il momento non si segnalano problemi di ordine pubblico, anche se a piazza del Popolo, stando a quanto si apprende, alcuni tifosi hanno scavalcato le transenne e si sono tuffati nelle fontane storiche.

"Meravigliosa vittoria! Con il cuore, con l'orgoglio, con i denti! Alzare una coppa non eè mai facile, conquistarne una a livello internazionale e' una grandissima impresa! Grazie As Roma, core de sta città! Daje", ha scritto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, su Facebook.

Le feste romaniste al Circo Massimo

Come detto, il Circo Massimo è il luogo storico di tutte le grandi feste giallorosse. Il 15 maggio 1983 si è svolto il primo grande concerto di Antonello Venditti per la vittoria del secondo scudetto della Roma. "Grazie Roma" è stata scritta proprio per quell'occasione dal cantautore romano. Nel 2001, dopo la vittoria del terzo scudetto, c'è stato il secondo concerto di Venditti, con centinaia di migliaia di tifosi (qualcuno parla di milioni) che invasero il Circo Massimo.