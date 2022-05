Roma impazzisce per la vittoria in Conference: migliaia di tifosi riempiono piazza del Popolo Migliaia di tifosi nelle piazze e nei pressi dei monumenti di Roma, da piazza del Popolo al Colosseo. A Roma è esplosa la festa per la vittoria della Conference League.

A cura di Enrico Tata

Dal Colosseo a piazza del Popolo, dal centro alle periferie. A Roma è esplosa la festa per la vittoria della Conference League. A Tirana la squadra giallorossa ha vinto per 1 a 0 contro il Feyenoord dopo una partita soffertissima. L'esultanza è cominciata allo stadio Olimpico, dove 50mila tifosi hanno visto la partita dai maxischermi, ma in seguito si è spostata nelle strade della città. Caroselli, trombette, fuochi d'artificio, petardi. In strada ci sono migliaia di persone e probabilmente aumenteranno nel corso dei prossimi minuti in attesa del ritorno della squadra nella Capitale.

Roma in festa, centinaia di tifosi in piazza del Popolo

In piazza del Popolo stanno festeggiando migliaia di tifosi, che hanno acceso fumogeni e stanno sventolando le bandiere giallorosse. In basso una foto pubblicata su Twitter.

In basso un'altra fotografia scattata intorno alla mezzanotte in piazza del Popolo. Anche nelle vie e nelle piazze dello storico rione di Testaccio vengono segnalati centinaia di tifosi in festa. Bandiere, fuochi d'artificio e cori anche al Colosseo (foto Instagram):

Come noto, il questore ha disposto per questa notte la chiusura tramite transenne di tutti i principali monumenti e fontane storiche per timore di atti di vandalismo. Per ora non si segnala alcun problema di ordine pubblico. Anche il deflusso dallo stadio Olimpico sta avvenendo senza criticità. Su tutto il perimetro del centro storico il questore ha schierato 1000 uomini delle forze dell'ordine. L'obiettivo è sorvegliare soprattutto le piazza storiche, da piazza di Spagna a piazza del Popolo, da piazza Navona a Campo de'Fiori e Trastevere. I caroselli dei tifosi, inoltre, sono sorvegliati dal cielo da alcuni elicotteri della polizia, ma al momento non si segnalano incidenti.