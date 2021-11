Roma, monopattino si schianta contro un’auto dei carabinieri in sosta: conducente lievemente ferito Una persona a bordo di un monopattino elettrico è rimasta leggermente ferita in seguito a un incidente avvenuto in via del Tritone nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo a due ruote si è schiantato contro una macchina dei carabinieri in sosta. Il ferito è stato medicato dal 118.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un monopattino si è scontrato contro un'auto dei carabinieri in sosta in via del Tritone. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio nel centro di Roma. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, ma stando alle prime informazioni il conducente del monopattino elettrico – di proprietà di una ditta di sharing – ha centrato una gazzella in sosta in via del Tritone. La persona alla guida del mezzo ha riportato solo lievi ferite, ed è stata medicata sul posto da un'ambulanza giusta per prestarle soccorso. Secondo le prime informazioni, nessuno dei carabinieri è rimasto ferito.

Nuove regole per i monopattini a Roma

La dinamica dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in via del Tritone è ancora da chiarire. Ma sono in molti a chiedere una regolamentazione più chiara e stringente sui monopattini, che spesso sfrecciano per le strade di Roma senza rispettare le regole della sicurezza stradale. Un mezzo molto utile per spostarsi a Roma, dato che aiuta anche a decongestionare il traffico cittadino, ma che ha creato non pochi problemi ai romani, che si sono trovati a dover fare i conti in strada con questi nuovi mezzi che sfrecciano per le vie. Diversi i casi di persone che viaggiano in due sul piccolo mezzo a due ruote, rendendo più difficile il suo controllo, e tante le persone che imboccano strade contromano per sbrigarsi. E c'è anche chi, come documentato nei mesi passati, ha fatto ben di peggio, viaggiando in monopattino su strade come il Grande Raccordo Anulare, dove questi mezzi sono assolutamente vietati.