Roma meta preferita per Pasqua: un milione di turisti in città, tutto esaurito sul litorale Boom di arrivi a Roma per Pasqua e Pasquetta, con un milione di visitatori. Il 55 per cento dei turisti arriva dall’estero e soprattutto dal Nord America.

A cura di Enrico Tata

Un milione di turisti a Roma per Pasqua e per Pasquetta. Secondo lo studio dell'Ente Bilaterale sul Turismo le prenotazioni già nella settimana prima del weekend di festa le prenotazioni sono arrivate a quota 1.045.000. Sono stati addirittura superati dell'11 per cento i livelli record del 2019, pre-pandemia, ed è stato registrato un più 68 per cento di arrivi rispetto allo scorso anno.

L'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, ha spiegato che il 55 per cento degli arrivi provengono da turisti stranieri. Gli americani sono il 12,10 per cento, poi ci sono inglesi (9,52%), spagnoli (7,27%), francesi (6,74%) e tedeschi (6,01%). C'è anche una ripresa degli arrivi dalla Cina (2,8%) e dalla Corea del Sud (2,4%)". "Sarà ossigeno vero per le strutture alberghiere, per i lavoratori e per tutta l'economia cittadina", ha spiegato Onorato.

Secondo uno studio del portale Holidu.it sulle località più gettonate per Pasqua e Pasquetta, Roma è al secondo posto dietro a Parigi e prima di Barcellona, Napoli, Torino e Firenze. Pur essendo più cara di queste località italiane, la Capitale è invece più economica sia di Parigi che di Barcellona, con 230 euro come prezzo medio contro i 328 di Parigi e i 261 di Barcellona.

Per Onorato l'obiettivo della Capitale deve essere quello di diventare più moderna, attrattiva e accogliente. "Mi spiego: che Roma sia la città più bella del mondo è noto. Ma se vogliamo che i turisti ritornino una seconda volta dobbiamo offrire qualcosa di diverso oltre alla maestosità dei monumenti che la storia ci ha donato. Attualmente Roma ha un cartellone dei grandi eventi a livello di Parigi e delle altre metropoli, e ogni evento merita più di un viaggio. Parliamo di appuntamenti internazionali della moda, dello sport, della musica e della cultura. Siamo passati dalla politica dei no pregiudiziali alle proposte degli organizzatori ad una valutazione diretta, puntuale e rispettosa delle regole. Perché un sì sia un sì e un no sia un no. Senza fraintendimenti, senza perdite di tempo e nella massima trasparenza".

Secondo i dati di Assoturismo e di Confesercenti, l'occupazione delle camere d'albergo si aggira intorno al 90 per cento, grazie all'arrivo soprattutto di turisti americani e del Nord Europa. "La previsione delle presenze va molto bene, abbiamo dati importanti che ci dicono che stiamo recuperando, addirittura sopra al 2019", dichiarato il presidente della Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. "Le città d'arte sono prese d'assalto dai turisti, e questo e' molto positivo. I locali stanno predisponendo i servizi adeguati per la quantità di presenze previste. Le prenotazioni in albergo sono positive e le strutture sono tutte aperte. In generale siamo circa a 5-10 per cento di prenotazioni in più rispetto al 2019".

Rispetto al 2019, fa sapere Federalberghi, c'è una crescita del 51 per cento rispetto al 2022 nelle prenotazioni degli hotel e del 3,3 per cento rispetto al 2019. Questi numeri si ripercuotono anche sulle prenotazioni dei ristoranti sia per Pasqua che per Pasquetta, esauriti da giorni. Tra Ostia, Fiumicino e Fregene per accogliere migliaia di Romani e turisti in arrivo per Pasquetta. Altra zona calda ‘fuoriporta' sarà quella dei Castelli Romani.