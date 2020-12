Marito e moglie trovati morti a casa. Il loro decesso risale ad almeno quindici giorni prima del ritrovamento. Gli investigatori arrivati sul posto, un appartamento in zona Cecchignola a Roma, via Abigaille Zanetta, non escludono nessuna pista, neanche quella dell'omicidio-suicidio. Sui cadaveri, tuttavia, non sono stati trovati segni di violenza. Nel condominio vivono circa 150 famiglie e nessuno si è accorto o ha segnalato la morte dei due coniugi a cui, tra l'altro, i servizi sociali avevano tolto i figli.

L'autopsia chiarirà le cause della morte dei due coniugi

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo, arrivati in seguito a una segnalazione di un parente della coppia, che non aveva notizie dei due da diversi giorni. Sarà l'autopsia, eseguita all'istituto di medicina legale di Tor Vergata, a chiarire le cause della morte di marito e moglie. Le due vittime sono un ex carabiniere in congedo e sua moglie. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i militari ad aprire la porta d'ingresso dell'appartamento della coppia.